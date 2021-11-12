Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин. Кадр из видео: YouTube/Россия 1

Скончался советский и российский писатель-сатирик, драматург Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет, передает ТАСС.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился в Москве 27 ноября 1945 года. Сменил множество профессий, прежде чем прийти к литературной деятельности в 1969 году. Тогда начал публиковать свои рассказы юмористического характера во многих газетах и журналах.

С конца 1985 года в возрасте 40 лет пишет сценарии для развлекательной передачи "Была зима", которая выходила на Первом канале.

Является автором большого количества рассказов, повестей и романов. А также пьес и популярных юмористических монологов, которые читал сам или их исполняли другие его коллеги артисты Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие.

Принимал участие в передачах "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало", "Смеяться разрешается", "Измайловский парк", "Клуб юмора" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941970-umer-pisatel-satirik-viktor-koklyushkin/