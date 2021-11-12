Бесплатные тесты на COVID-19 введут в Германии

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Бесплатные тесты на коронавирус будут введены в Германии, передает РИА Новости.

"В данной ситуации мы должны быстро проводить значительно больше тестов, для этого решено, что мы вновь вводим бесплатные тесты для граждан, профинансируем общенациональную систему тестовых центров. Постановление о тестах, которое сделает это возможным, я подпишу его сегодня, оно будет действовать с завтрашнего дня", - говорит врио министра здравоохранения Германии Йенс Шпан.

В минувший четверг в стране выявили рекордное количество случаев заражения COVID-19. За сутки было зафиксировано более 50 тыс.

Тем временем в Австрии введут жесткую изоляцию для непривитых граждан. Теперь им разрешили выходить из дома на работу или за продуктами.

Напомним, Гинцбург заявил о разработке препарата, который подавляет размножение COVID-19 в организме. А ВОЗ рассказала, что пандемия могла стать причиной вспышки другой опасной болезни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941958-besplatnye-testy-na-covid-19-vvedut-v-germanii/