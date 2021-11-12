Сотрудник из Центра имени Гамалеи назвал примерные сроки одобрения "Спутника V" в ЕС

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Научный сотрудник из Центра имени Гамалеи назвал примерные сроки одобрения "Спутника V" и рассказал, с чем связана задержка, передают Известия.

"Вакцины сейчас производятся по так называемой "надлежащей производственной практике" (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем", - говорит научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что в США и в странах Европы уровень биотехнологий немного отличается. Поэтому они также не торопятся с одобрением вакцин от COVID-19 китайского производства.

Стоит отметить, что у ряда западных организаций каких-либо претензий к качеству "Спутника V" нет. А в научном журнале The Lancet ученые оценили его эффективность в 91,6 процентов.

Напомним, источник сообщил СМИ о сроках принятия решения ЕС по "Спутнику V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941877-sotrudnik-iz-tsentra-imeni-gamalei-nazval-primernye-sroki-odobreniya-sputnika-v-v-es/