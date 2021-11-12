Жесткую изоляцию для непривитых граждан будут вводить в Австрии

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В Австрии через несколько дней будут вводить изоляцию для непривитых граждан, передает Би-би-си.

За последние сутки в Австрии было зарегистрировано 11,9 тыс. случаев заболевания COVID-19. Специалисты заявили, что ситуация приобретает масштаб угрозы, к которой необходимо "отнестись серьезно". В стране наблюдаются низкие темпы вакцинации.

Федеральный канцлер Австрии заявил, что две трети граждан не должны страдать из-за горстки тех, кто еще отказывается делать прививку от COVID-19.

В некоторых частях страны непривитым уже запрещено посещать рестораны, кинотеатры, горнолыжные подъемники и парикмахерские. Но в федеральной земле Верхняя Австрия ситуация по отношению к не получившим вакцину станет жестче.

Они даже не смогут покинуть свой дом. Им будет разрешено выходить только на пробежку, идти на работу или за покупками в магазин.

Тем временем количество новых случаев заболевания COVID-19 в Европе увеличилось на семь процентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941828-zhestkuyu-izolyatsiyu-dlya-neprivityh-grazhdan-budut-vvodit-v-avstrii/