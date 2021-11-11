Президент Туркмении показал навыки меткой стрельбы из пистолета

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images

Президент Туркмении во время поездки в один из районов под Ашхабадом для проверки работы по созданию хозяйственного управления военных и правоохранительных ведомств показал навыки меткой стрельбы из пистолета, передает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов посетил стрелковый тир, где из огнестрельного оружия сделал несколько выстрелов и попал в центр мишени.

По словам президента Туркмении, занятия военно-прикладными видами спорта являются необходимым требованием для всего личного состава и помогают успешно выполнять боевые задачи.

Уже по традиции Бердымухамедов оставил автограф на мишени.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время визита Касым-Жомарта Токаева подарил ему породистого коня и туркменскую тазы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941686-prezident-turkmenii-pokazal-navyki-metkoy-strelby-iz-pistoleta/