Количество новых больных COVID-19 в Европе увеличилось на 7 процентов

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала еженедельный бюллетень по коронавирусу в мире. В течение недели с 1 по 7 ноября 2021 года наблюдалась небольшая тенденция к росту (увеличение на один процент) новых еженедельных случаев, при этом было зарегистрировано чуть более 3,1 млн новых заражений.

Европейский регион ВОЗ сообщил об увеличении числа новых случаев на семь процентов по сравнению с предыдущей неделей, в то время как в других регионах наблюдается снижение или стабильные тенденции.

Также в Европе увеличилось количество летальных исходов от COVID-19 на 10 процентов, в других регионах – смертность идет на понижение.

Во всем мире зарегистрировано более 48 000 новых смертей, что на четыре процента меньше, чем на предыдущей неделе.

По состоянию на 7 ноября зарегистрировано более 249 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5 млн смертей.

Регионами с самыми высокими еженедельными показателями заболеваемости на 100 000 населения были Европа (208,9 новых случаев на 100 000 населения) и Америка (68,6 новых случаев на 100 000 населения); в тех же двух регионах зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень смертности - 2,9 и 1,3 на 100 000 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941524-kolichestvo-novyh-bolnyh-covid-19-v-evrope-uvelichilos-na-7-protsentov/