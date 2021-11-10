Представитель ВОЗ рассказал, когда будет объявлен конец пандемии

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Представитель ВОЗ Ханс Клюге назвал условие, от которого зависит окончание пандемии во всем мире, передает La Vanguardia.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только системы здравоохранения не будут перегружаться, снизится число госпитализации и смертей от COVID-19, станет возможным предоставление других медицинских услуг в полном объеме, как это было раньше - вот тогда, возможно, пандемия станет эндемической", - говорит глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, во многих европейских государствах скорость вакцинации населения заметно снизилась. Промедление может обернуться опасностью.

"Почему у нас снова могут быть проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема - скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости", - отметил Клюге.

Еще одной проблемой стало пренебрежение мерами безопасности. Он отметил, что если в стране зафиксирован рост случаев заболевания, расслабляться не стоит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941520-predstavitel-voz-rasskazal-kogda-budet-obyavlen-konets-pandemii/