Рекордное число заражений COVID-19 за сутки выявили в Германии

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В Германии сообщили о новом антирекорде по числу заражений коронавирусом нового типа, передает РИА Новости.

По данным института Роберта Коха, за сутки в стране заболели 39 676 человек. Умерли от заболевания за сутки 236 человек.

Это уже не первый антирекорд в Германии за ноябрь. В стране переживают четвертую волну COVID-19.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в Германии зарегистрировано 4 857 463 случаев коронавируса. 96 968 – с летальным исходом.

В конце октября мы писали, что новая волна коронавируса охватила страны Европы. А ВОЗ предрекла Европе еще полмиллиона смертей от COVID-19 к февралю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941501-rekordnoe-chislo-zarazheniy-covid-19-za-sutki-vyyavili-v-germanii/