Россияне начали ездить в вакцинные туры в страны Европы

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В России стали набирать популярность вакцинные туры по европейским странам, куда люди едут, чтобы привиться от COVID-19, передают Известия.

На данный момент один из российских туроператоров "Русский экспресс" получает в день 50-100 заявок в день. Такое явление наблюдается из-за того, что США и некоторые страны Европы пока еще не признали препараты российского производства.

Как говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, сейчас речь скорее всего не о вакцинных, а о вакцинно-ревакционных турах. Иными словами, в путешествие отправляются уже те, кто был полгода назад был привит двухкомпонентным препаратом и планирует привиться бустерной дозой Johnson&Johnson.

"Зачастую туристы просто путешествуют, например, в Хорватию, а бонусом для них идет вакцинация. Прививку могут сделать и в предпоследний, и в последний день поездки", - сказал Горин.

При этом двухкомпонентные менее популярны, так как нужно приезжать в страну два раза или находиться там дольше.

Наиболее востребованные среди клиентов страны - Хорватия и Сербия. Стоимость одной такой трехдневной поездки составляет от 36 тыс. рублей (почти 218 тыс. тенге) на одного человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941442-rossiyane-nachali-ezdit-v-vaktsinnye-tury-v-strany-evropy/