Бесплатно лечить от COVID-19 невакцинированных граждан перестанут в Сингапуре

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В Сингапуре введут новые правила для лечения от коронавируса тех, кто отказался от вакцинации. Об этом сообщается на сайте Минздрава Сингапура.

В настоящее время правительство бесплатно лечит от COVID-19 всех сингапурцев, постоянных жителей и держателей долгосрочных пропусков (SC / PR / LTPH), кроме тех, которые дали положительный результат вскоре после возвращения из заграничной поездки.

С 8 декабря будут введены новые правила, согласно которым невакцинированные граждане не смогут бесплатно лечиться от коронавируса.

В настоящее время невакцинированные лица составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и непропорционально сильно увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения.

"Счета за лечение COVID-19 для тех, кто не имеет права на вакцинацию, по-прежнему будут полностью оплачиваться государством, то есть дети в возрасте до 12 лет или лица, не отвечающие критериям по медицинским показаниям", - говорится на сайте Минздрава Сингапура.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Сингапуре с начала пандемии зарегистрировано 220 803 случая коронавируса.

Ранее США определили Сингапур в высшую категорию риска по COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941333-besplatno-lechit-ot-covid-19-nevaktsinirovannyh-grazhdan-perestanut-v-singapure/