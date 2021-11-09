Илон Маск будет поставлять электроэнергию в Техас

Илон Маск. Фото: Paul Hennessy/NurPhoto via Getty Images

Дочерняя компания Tesla будет поставлять электроэнергию в Техас, передает РИА Новости.

"Комиссия выдает сертификат ... на имя Tesla Energy Ventures на предоставление розничных электрических услуг на всей территории, обслуживаемой ERCOT (Советом по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса - ред.)", - гласит документ комиссии по коммунальным предприятиям Техаса.

Tesla Energy Ventures (дочерняя компания Tesla) будет поддерживать работу своего офиса в Техасе.

Если акционеры или подведомственные предприятия занизили свой капитал в Tesla Energy Ventures ниже одного миллиона долларов, компания не должна производить какие-либо выплаты с момента подписания соглашения и еще в течение двух лет после начала работы.

Напомним, Илон Маск провел в Twitter опрос, где спрашивал пользователей о продаже 10 процентов своих акций Tesla.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941322-ilon-mask-budet-postavlyat-elektroenergiyu-v-tehas/