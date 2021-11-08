Срок сертификата вакцинации от COVID-19 сократился в России

QR-код. Фото: rossaprimavera.ru

В России уменьшился срок действия сертификата вакцинации против коронавируса, который был представлен в виде QR-кода, передает URA.RU.

"Вторая доза вакцины "Спутник V" была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На "Госуслугах" указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года", — рассказал корреспондент URA.RU.

Как оказалось, сроки изменились в след за вступлением в силу приказа Минздрава России о новой форме сертификации о вакцинации от COVID-19.

Во многих городах России из-за роста числа заражений коронавирусом попасть в какие-либо заведения можно лишь при наличии QR-кода. Те, у кого этого кода нет, а также нет справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста, не смогут попасть в кафе, рестораны, госучреждения и т.д.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в России с начала пандемии зарегистрирован 8 651 561 случай COVID-19, со смертельным исходом - 242 241. Россия занимает третье место в мире по числу заражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941106-srok-sertifikata-vaktsinatsii-ot-covid-19-sokratilsya-v-rossii/