"Не упади": Путин предостерег оператора от падения и попал на видео

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент предостерег оператора от падения. Момент попал на видео, передает Россия 1.

Момент показали в выпуске "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Это произошло перед совещанием по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи. Российский президент предупредил снимавшего его оператора, что тот может упасть.

Работник СМИ в это время пятился назад с камерой, чтобы запечатлеть Путина, который в это время шел по коридору.

"Не упади. Не свались там", - сказал он оператору.

Благодаря замечанию оператору удалось сохранить равновесие и не упасть.

Напомним, недавно Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике и прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, пока не следует торопиться с признанием талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Также мы писали, что Путин дал гражданство уругвайской актрисе Наталье Орейро. Соответствующая просьба исходила от Орейро еще с лета прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941086-ne-upadi-putin-predostereg-operatora-ot-padeniya-i-popal-na-video/