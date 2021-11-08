"Не упади": Путин предостерег оператора от падения и попал на видео

Российский президент предостерег оператора от падения. Момент попал на видео, передает Россия 1.
Момент показали в выпуске "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Это произошло перед совещанием по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи. Российский президент предупредил снимавшего его оператора, что тот может упасть.
Работник СМИ в это время пятился назад с камерой, чтобы запечатлеть Путина, который в это время шел по коридору.
"Не упади. Не свались там", - сказал он оператору.
Благодаря замечанию оператору удалось сохранить равновесие и не упасть.
Напомним, недавно Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике и прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, пока не следует торопиться с признанием талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).
Также мы писали, что Путин дал гражданство уругвайской актрисе Наталье Орейро. Соответствующая просьба исходила от Орейро еще с лета прошлого года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941086-ne-upadi-putin-predostereg-operatora-ot-padeniya-i-popal-na-video/