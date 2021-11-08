Президент США отказался от принципа "Америка на первом месте"

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Tasos Katopodis / Stringer

Президент США Джо Байден отказался от принципа "Америка на первом месте". Об этом сообщил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

"Фактически он указал, что этот принцип на деле ставит Америку на последнее место", — пояснил Салливан.

Таким образом Джо Байден хочет вести политический курс, отличающийся от действий Дональда Трампа.

Трамп будучи на президентском посту неоднократно подчеркивал, что придерживается именно принципа "Америка на первом месте". Согласно этому направлению, президент должен в первую очередь решать внутренние дела и минимизировать вмешательство в политику других государств.

Ранее Байден заявил, что его не беспокоит возможность войны с Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940986-prezident-ssha-otkazalsya-ot-printsipa-amerika-na-pervom-meste/