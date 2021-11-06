Шавкат Мирзиеев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Сегодня, 6 ноября, переизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес присягу.

Сегодня в Ташкенте прошла торжественная церемония инаугурации вновь избранного главы страны Шавката Мирзиеева, сообщает РИА Новости.

Перед началом церемонии впервые в зал сената были внесены штандарт и знак президента Узбекистана, утвержденные в октябре этого года.

В ходе совместного заседания Верхней и Нижней палат парламента Мирзиеев принес присягу, после ему было вручено новое удостоверение президента.

Напомним, выборы на пост главы Узбекистана состоялись 24 октября. Мирзиеев набрал 80,12 процентов голосов. Главу государства в этой стране избирают сроком на пять лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940884-shavkat-mirzieev-prines-prisyagu-i-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-uzbekistana/