Мировые цены на продукты питания достигли нового 10-летнего максимума, сообщили в ООН

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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продовольствие достигли самого высокого уровня за десятилетие после роста более чем на 30 процентов в прошлом году, передает Би-би-си.

Цифры агентства свидетельствуют о резком росте стоимости зерновых и растительных масел во всем мире. Цены на растительное масло достигли рекордного уровня после роста почти на 10 процентов в октябре.

Перебои с поставками, высокие цены на сырьевые товары, закрытие заводов и политическая напряженность способствуют росту цен.

ФАО сообщила, что ее показатель цен на зерновые вырос более чем на 22 процента по сравнению с прошлым годом.

Цена на пшеницу была одной из основных причин этого роста, поднявшись почти на 40 процентов за последние 12 месяцев из-за того, что у крупных экспортеров, таких как Канада, Россия и США, были неурожаи.

Сбои в доставке также приводят к росту цен на молоко, при этом стоимость молочных продуктов выросла почти на 16 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее жителей Китая призвали запасаться едой из-за ограничений, связанных с COVID-19 и нехваткой энергии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940782-mirovye-tseny-na-produkty-pitaniya-dostigli-novogo-10-letnego-maksimuma-soobschili-v-oon/