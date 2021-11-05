Объявлена дата инаугурации президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев. Фото: газета "Народное слово"

Объявили дату инаугурации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает РИА Новости.

Инаугурация вновь выбранного президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится в субботу 6 ноября в столице Ташкенте. Мероприятие будет проведено в ходе заседания обеих палат парламента страны.

"Совместное заседание законодательной палаты и сената олий мажлиса (парламента - ред.) Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 6 ноября в 11.00 (12:00 по времени Нур-Султана) в городе Ташкенте", - гласит сообщение пресс-служба законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана.

Выборы на пост главы Узбекистана состоялись 24 октября. Мирзиеев набрал 80,12 процентов голосов.

Главу государства в этой стране избирают сроком на пять лет.

Напомним, Мирзиеев уволил министра информационных технологий после блокировки соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940781-obyavlena-data-inauguratsii-prezidenta-uzbekistana/