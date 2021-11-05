Президент Узбекистана уволил министра информационных технологий после блокировки соцсетей

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Президент Узбекистана уволил министра по развитию информационных технологий и коммуникаций страны. Об этом сообщили на официальном сайте.

"В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шухрат Мухамаджанович Садиков освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении самого министерства.

В среду надзорный орган в Узбекистане принял решение ограничить работу ряда соцсетей и мессенджеров на территории страны. Доступ был заблокирован к Telegram, Instagram, YouTube, Facebook. Причиной стали нарушения законодательства о персональных данных.

Позже решение раскритиковал глава государства Шавкат Мирзиеев, назвав "недальновидным".

За этим последовало увольнение Мирзиеевым начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшера Зияева за ошибочные и несогласованные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940756-prezident-uzbekistana-uvolil-ministra-informatsionnyh-tehnologiy-posle-blokirovki-sotssetey/