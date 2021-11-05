Сопровождавший в Европе Байдена сотрудник заразился коронавирусом

Джо Байден. Фото: Doug Mills-Pool/Getty Images

Сопровождавший Джо Байдена в Европе сотрудник сдал положительный тест на COVID-19, передает РИА Новости.

Зараженный работник Белого дома присутствовал рядом с президентом США во время его турне в Европе. Об этом агентству Bloomberg сообщил источник.

Данный сотрудник и еще несколько человек из американской делегации остались в Шотландии из-за опасений дальнейшей передачи инфекции. Пока он будет находиться на карантине до следующего результата теста.

Сообщается, что тесного контакта с президентом США у него не было.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь Байдена заболела COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940673-soprovozhdavshiy-v-evrope-baydena-sotrudnik-zarazilsya-koronavirusom/