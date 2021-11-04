Скончался тесть наследного принца Японии Акисино

Тацухико Кавасима. Фото: Kyodo News

В возрасте 81 года ушел из жизни отец супруги наследного принца Японии Акисино, передает Kyodo News.

Отец принцессы Кико Тацухико Кавасима был почетным профессором Университета Гакусюин. Он был госпитализирован в больницу в Токио 19 октября, где его навещала дочь и внучки принцесса Како и экс-принцесса Мако, которая отказалась от титула и вышла замуж за простолюдина Кей Комуро.

Тацухико Кавасима был дедушкой второго на очереди претендента на Хризантемовый престол Японии, 15-летнего принца Хисахито. Он был известен в обществе тем, что вел скромный образ жизни.

В 1971 году он получил докторскую степень в Университете Пенсильвании. Позже преподавал в Уортонской школе, но вскоре переехал обратно в Токио.

В течение нескольких лет с 1977 года он проводил различные исследования в Международном институте прикладного системного анализа в Австрии.

Его дочь Кико и наследный принц Акисино встретились во время учебы в Университете Гакусюин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940547-skonchalsya-test-naslednogo-printsa-yaponii-akisino/