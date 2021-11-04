Китай удвоил борьбу с COVID-19 из-за возникшей самой крупной вспышки заболевания

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Китай изо всех сил пытается сдержать свою самую крупную вспышку COVID-19 с момента первой волны инфекций, начавшейся в Ухане в 2019 году, передает CNN.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая (NHC), с момента начала вспышки в середине октября 19 из 31 провинции Китая - более половины страны - зарегистрировали случаи заболевания.

В среду NHC сообщил о 93 новых случаях - это самый высокий ежедневный показатель за три месяца. По данным государственного таблоида Global Times, с начала вспышки было зарегистрировано около 500 случаев заболевания по всей стране.

Это число может показаться небольшим по сравнению с другими странами Запада, многие из которых все еще регистрируют десятки тысяч случаев каждый день. Но это очень важно для Китая, который придерживается своего подхода к «нулевому коронавирусу», включая жесткий пограничный контроль и длительные карантины для прибывающих из-за рубежа.

Такой подход, направленный на полное искоренение вируса в пределах границ Китая, означает, что даже несколько случаев рассматриваются как серьезная угроза.

Официальные лица запретили поездки из провинции в пострадавшие регионы. Столица Пекин ужесточила ограничения на въезд в город и наказывает нарушителей правил заключением в тюрьму.

Несколько городов, в том числе Ланьчжоу, в котором зарегистрированы десятки случаев, были заблокированы, что затронуло в общей сложности миллионы жителей.

Этим летом в Китае произошла одна из самых серьезных вспышек коронавируса, вызванная штаммом "дельта". Впервые этот штамм был обнаружен в июле в восточном городе Нанкин. Вскоре об инфекциях стали поступать сообщения из десятков городов и, в конечном итоге, вирус распространился на 16 провинций. После привычной процедуры массовых проверок, блокировок, ограничений передвижения и обязательных карантинов к концу августа число случаев заболевания упало до нормального уровня.

Накануне Китай сообщил о более 100 новых случаев заражения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940536-kitay-udvoil-borbu-s-covid-19-iz-za-voznikshey-samoy-krupnoy-vspyshki-zabolevaniya/