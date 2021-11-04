"Массовая" пандемия непривитых началась в Германии

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Министр здравоохранения Германии Йенс Спан сообщил, что страна переживает "массовую" пандемию непривитых, передает CNN.

"Число заражений растет, равно как и количество смертей от коронавируса. Особенно это заметно в регионах, где показатели вакцинации не так высоки", - сказал Йенс Спан.

Пока только 66,8 процента населения страны полностью вакцинированы. По данным министерства здравоохранения, вакцинация была медленнее в восточных штатах Саксония и Тюрингия, где вакцинировано 59 процентов и 62,2 процента соответственно.

"Правда в том, что в [интенсивной терапии] было бы намного меньше пациентов с COVID-19, если бы все, кто мог это сделать, получили вакцинацию", - добавил Спан.

Немецкая ассоциация больниц (DKG) также предупредила в среду о нехватке персонала из-за COVID-19.

Согласно опросу DKG, 72 процента больниц заявили, что количество медперсонала в отделениях интенсивной терапии стало меньше, чем в конце 2020 года. Причины этой нехватки, по мнению DKG, заключаются в увольнении сотрудников и сокращении рабочего времени из-за давления пандемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила на прошлой неделе, что, несмотря на широкую доступность вакцин, Европа - единственная часть мира, сообщающая о росте новых случаев COVID-19.

Ранее была названа причина, почему пандемия COVID-19 затянулась. Читайте также, как пандемия мешает нам принимать решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940529-massovaya-pandemiya-neprivityh-nachalas-v-germanii/