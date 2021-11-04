Вспышки птичьего гриппа возникли в Дании

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Вспышки высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 зафиксировали власти Дании. Заболевание коснулось птиц на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве, передает РИА Новости.

1 ноября вспышка была подтверждена в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц.

"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", - говорится в сообщении министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.

Еще одну вспышку зафиксировали 3 октября в птицеводческом хозяйстве в том же муниципалитете, где содержалось около 50 кур, уток и гусей.

Ранее мы писали, что птичий грипп выявили в одном из сел Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940446-vspyshki-ptichego-grippa-voznikli-v-danii/