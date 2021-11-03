Начальная школа в Китае закрыла учеников до поздней ночи из-за одного выявленного случая COVID-19

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Начальная школа в Китае закрыла учеников в школе из-за одного случая COVID-19, передает Би-би-си.

Десятки учеников в возрасте от семи от 12 лет провели в школе почти до поздней ночи из-за выявленного одного случая COVID-19 среди сотрудников. Все учителя, ученики и сотрудники учебного учреждения прошли тест на коронавирус и должны были ожидать результатов.

Затем примерно к полуночи к ожидающим родителям вышел директор. Он сообщил, что некоторые из учащихся должны будут остаться на ночь.

После этого инцидента примерно 35 школьников были отправлены на карантин. На данный момент школа временно закрыта.

До начала Олимпийских игр в феврале 2022 года Китай надеется достичь нулевого уровня инфицирования COVID-19 в стране. Поэтому принимаются радикальные меры даже из-за единичных случаев заражения.

К примеру, Диснейленд в Шанхае недавно закрыли на двое суток из-за одного заражения COVID-19 среди посетителей парка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940352-nachalnaya-shkola-v-kitae-zakryla-uchenikov-do-pozdney-nochi-iz-za-odnogo-vyyavlennogo-sluchaya-covid-19/