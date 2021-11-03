Тату-штампы для клеймения узников Освенцима выставили на аукцион в Израиле

Набор для клеймения узников Освенцима. Фото: Аукционный дом Tzolmans

На аукцион в Израиле выставили тату-штампы, которыми клеймили узников Освенцима, передает Би-би-си.

14 тату-штампов и буклет с инструкцией от производителя Aesculap будут выставлены на продажу 9 ноября. Инцидент вызвал возмущения и критику со стороны представителей еврейских организаций. Они назвали продажу этих предметов "аморальной".

Набор клеймения узников концлагеря - один из трех печально известных наборов. Один из них находится в Военно-медицинском музее Санкт-Петербурга, а другой в самом музее Освенцима.

С помощью этих тату-штампов нацисты вбивали узникам определенный набор из цифр и букв. Так как татуировка была постоянной, выжившие концлагеря носили их десятилетиями. Клеймо - самый мрачный из символов Холокоста.

Сам аукционный дом Tzolman в Израиле и аукционист Меир Цолман утверждают, что набор был выставлен на продажу для повышения осведомленности.

"Я хочу убедиться, что предмет попадет в нужные руки и не исчезнет со страниц истории", - говорит Меир.

Он также заявил, что никоим образом не преуменьшает значения Холокоста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940241-tatu-shtampy-dlya-kleymeniya-uznikov-osventsima-vystavili-na-auktsion-v-izraile/