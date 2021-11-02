В аэропортах Москвы более 200 рейсов отменили или задержали из-за тумана

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32 рейса в московском "Шереметьево" перенесли из-за тумана, передает РИА Новости.

"Шереметьево" продолжает устойчивую работу и в стабильном режиме обеспечивает взлетно-посадочные операции в условиях ограниченной видимости по причине сильного тумана. В целях обеспечения безопасности полетов и обслуживания пассажиров согласно требований федеральных авиационных правил и международных стандартов 32 рейса на вылет перенесены по причине сильного длительного тумана", - сказал представитель "Шереметьево".

Он добавил, что в силу сложившейся ситуации с погодными условиями, возможны кратковременные задержки по вылету. При этом аэропорт продолжит принимать рейсы.

"Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации", - объяснил представитель.

Более 200 рейсов в трех московских аэропортах "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" были отменены или задержаны из-за тумана утром во вторник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940163-v-aeroportah-moskvy-bolee-200-reysov-otmenili-ili-zaderzhali-iz-za-tumana/