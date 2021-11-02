ЕС призвал Россию расследовать торговлю поддельных COVID-сертификатов

Электронные COVID-сертификаты. Фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

В Евросоюзе заявили, что ожидают от России расследования случаев торговли поддельных европейских сертификатов вакцинации от COVID-19, передает РБК.

После того, как "Лаборатория Касперского" сообщила о появлении в Сети поддельных COVID-сертификатов европейского образца для продажи, Евросоюз заявил, что подделка любых документов запрещена и влечет за собой наказание.

"Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", – сообщили в ЕС.

По данным "Лаборатории Касперского", фальшивый COVID-сертификат можно приобрести примерно за 300 долларов (128 тыс. тенге). За эту сумму злоумышленники предлагают выбрать любой из одобренных ВОЗ вакцин.

МВД Казахстана также активно выявляет ложные ПЦР-тесты и паспорта вакцинации. Предложения о продаже поддельных документов в основном размещаются в соцсетях и мессенджерах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940103-es-prizval-rossiyu-rassledovat-torgovlyu-poddelnyh-covid-sertifikatov/