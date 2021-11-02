Шанхайский Диснейленд закрыли на карантин после одного случая заражения COVID-19

Шанхайский Диснейленд во время карантина. Фото: Feature China/Barcroft Media via Getty Images

Диснейленд в Шанхае закрыли на двухдневный карантин в воскресенье, 31 октября, из-за обнаружения одного случая заражения COVID-19, передает BBC.

В субботу, 30 октября, вечером одна из посетительниц тематического парка дала положительный тест на коронавирус. В связи с чем в воскресенье руководство Диснейленда приняло решение закрыть парк и провести тестирование среди гостей и сотрудников.

За четыре часа было сделано около 34 тыс. тестов. Кроме этого, всех попросили в течение двух дней воздержаться от посещения людных мест и пройти тест повторно.

Китай надеется достичь нулевого уровня инфицирования COVID-19 до начала зимних Олимпийских игр, которые стартуют в феврале 2022 года.

Ранее в Китае власти заблокировали город с 4 млн человек из-за шести случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940088-shanhayskiy-disneylend-zakryli-na-karantin-posle-odnogo-sluchaya-zarazheniya-covid-19/