Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек

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По данным Университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 превысило пять миллионов человек в мире.

По состоянию на 14:55 часов (по Нур-Султану), количество погибших от коронавирусной инфекции составляет чуть более пяти миллионов человек. А число заражений COVID-19 превышает 246,7 миллиона.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Соединенных Штатах - 745 тысяч человек.

Университет Джона Хопкинса собирает данные от федеральных и местных властей, средств массовой информации и других источников.

Кроме того, во всем мире было введено более семи миллиардов доз вакцины от коронавируса. Более трети из этого числа в Китае, Индии и США.

Тем временем в Казахстане обновилась статистика заболеваемости COVID-19. А в островном государстве Тонга зарегистрировали самый первый случай с начала пандемии.

Напомним, Гинцбург рассказал, что у трижды вакцинированных "Спутником V" людей нет жалоб на побочные действия препарата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939948-chislo-zhertv-covid-19-v-mire-prevysilo-pyat-millionov-chelovek/