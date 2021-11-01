Партия Зеленского стала лидером по предварительным результатам довыборов в Раду Украины

Заседание Парламента в Киеве в октябре этого года. Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images

ЦИК Украины обнародовал предварительные результаты довыборов в Верховную Раду, передает Страна.ua.

Довыборы состоялись 31 октября в Херсонской и Черкасской областях, где находятся мажоритарные избирательные округи. Согласно первым итогам подсчета голосов, лидерами стали представители партии "Слуги народа". Кандидат от последней Сергей Козырь набирает 63,98 процентов голосов, а Игорь Йосипенко из "Евросолидарности" имеет уже 15,13 процентов.

Вышеупомянутые результаты являются итогом обработки 54,25 процентов участковых протоколов в округе №184 в Херсонской области.

В округе №197 в Черкасской области лидируют Виталий Войцеховский ("Слуги народа") с 47,67 процентами голосов и самовыдвиженец Владислав Голуб, у которого 22,68 процента. Там подсчитали 15,60 процентов участковых протоколов.

Напомним, в начале октября депутата Верховной Рады Украины Антона Полякова обнаружили мертвым в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939921-partiya-zelenskogo-stala-liderom-po-predvaritelnym-rezultatam-dovyborov-v-radu-ukrainy/