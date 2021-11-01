В мире было сделано более семи миллиардов прививок от COVID-19

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В мире было введено семь миллиардов доз вакцины от COVID-19, передает ТАСС.

Более трети из этого числа было введено в трех странах. Это Китай с 2,3 млрд, Индия с 1,1 млрд и Соединенные Штаты - 0,4 млрд доз.

Сообщается, что подсчитать количество полностью вакцинированных людей не представляется пока возможным. Потому что большинство стран публикуют данные только о числе сделанных прививок.

При этом темпы вакцинации во всем мире снизились.

Но в таких странах, как АОЭ и Мальта полностью привились около 90 процентов граждан. В Португалии, Чили, Исландии, Камбодже, Катаре, Испании, Сингапуре, Брунее и Южной Корее примерно 80 процентов людей прошли первый этап вакцинации.

Ранее мы писали про обновленную статистику по заболевшим коронавирусной инфекцией в Казахстане. И что делать, если у детей после прививки появилась "побочка".

Напомним, Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939847-v-mire-bylo-sdelano-bolee-semi-milliardov-privivok-ot-covid-19/