США и Япония напуганы словами Путина о ценах на нефть, пишут СМИ

Иллюстративное фото: pixabay.com

США, Япония и Индия встревожены словами президента России Владимира Путина о том, что цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель. Об этом говорится в публикации Bloomberg, передает РИА Новости.

Авторы стать отмечают, что заявление главы российского государства стало причиной того, что страны-потребители начали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого.

"Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти", — говорится в публикации американского издания.

Как пишут обозреватели, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.

"Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель", — заключили публицисты.

Напомним, 25 октября стоимость американской марки WTI поднялась выше 85 долларов за баррель впервые с октября 2014 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939793-ssha-i-yaponiya-napugany-slovami-putina-o-tsenah-na-neft-pishut-smi/