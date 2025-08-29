ИИН и регистрация авто: несколько госуслуг казахстанцы смогут получить только онлайн
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на брифинге СЦК рассказал, какие госуслуги переведут в онлайн-формат в Казахстане, передает NUR.KZ.
Дмитрий Мун сообщил, что Минцифры совместно с госорганами работает над переводом в безальтернативный онлайн-формат самых актуальных госуслуг.
На первом этапе уже запущены 3 популярные услуги: "Замена удостоверений личности","Выдача ЭЦП" и "Выдача водительских удостоверений".
"Замена водительских удостоверений уже полноценно реализована в онлайн, подача заявок на первичное получение с записью на экзамены запущено в Астане в рамках стартового пилота, масштабирование по РК планируется в ближайшее время", - заверил вице-министр.
В процессе реализации еще ряд услуг, которые планируют запустить в онлайне в ближайшее время:
- первичная регистрация авто из автосалонов, регистрация по месту жительства и изготовление идентификационного документа на земельный участок;
- регистрация недвижимости;
- формирование ИИН иностранцам;
- выдача разрешений трудовым иммигрантам;
- выдача кадастровых паспортов.
"Они будут запущены до конца года. Ожидается, что после запуска всех 10 услуг и исключения их бумажного оказания, нагрузка на ЦОН снизится в 2 раза", - резюмировал Дмитрий Мун.
В этом году еще несколько государственных услуг перевели в цифровой формат. Так, в марте сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile.
До этого сообщалось, что казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz.
