ИИН и регистрация авто: несколько госуслуг казахстанцы смогут получить только онлайн

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на брифинге СЦК рассказал, какие госуслуги переведут в онлайн-формат в Казахстане, передает NUR.KZ.

Дмитрий Мун сообщил, что Минцифры совместно с госорганами работает над переводом в безальтернативный онлайн-формат самых актуальных госуслуг.

На первом этапе уже запущены 3 популярные услуги: "Замена удостоверений личности","Выдача ЭЦП" и "Выдача водительских удостоверений".

"Замена водительских удостоверений уже полноценно реализована в онлайн, подача заявок на первичное получение с записью на экзамены запущено в Астане в рамках стартового пилота, масштабирование по РК планируется в ближайшее время", - заверил вице-министр.

В процессе реализации еще ряд услуг, которые планируют запустить в онлайне в ближайшее время:

первичная регистрация авто из автосалонов, регистрация по месту жительства и изготовление идентификационного документа на земельный участок;

регистрация недвижимости;

формирование ИИН иностранцам;

выдача разрешений трудовым иммигрантам;

выдача кадастровых паспортов.

"Они будут запущены до конца года. Ожидается, что после запуска всех 10 услуг и исключения их бумажного оказания, нагрузка на ЦОН снизится в 2 раза", - резюмировал Дмитрий Мун.

В этом году еще несколько государственных услуг перевели в цифровой формат. Так, в марте сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile.

До этого сообщалось, что казахстанцы смогут оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ. Такая услуга появилась на портале eGov.kz.

