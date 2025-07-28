"С бонусами и кэшбэком": новый способ передачи показаний газа ввели в трех областях Казахстана
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В Казахстане внедрили мобильное приложение для автоматической передачи показаний газовых счетчиков с применением технологий искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнергетики.
На официальном сайте ведомства сообщается, что в тестовом режиме новые технологии запустили в Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областях. Приложение уже скачали свыше 7 тыс. человек.
"Принцип работы прост: пользователь фотографирует показания счетчика через приложение, после чего система на базе ИИ автоматически распознает и обрабатывает данные. Это решение исключает необходимость визита контролера, ускоряет формирование счетов и минимизирует риск ошибок", - сообщили в ведомстве.
По информации министерства, внедрение сервиса снижает нагрузку на операторов, повышает прозрачность расчетов и способствует формированию культуры рационального потребления газа среди населения.
"В ближайших планах - расширение функционала приложения. Пользователи смогут просматривать историю оплат, получать напоминания о сроках поверки приборов учета и уведомления о плановых работах на газовых сетях. Также разрабатывается виртуальный помощник и система мотивации добросовестных пользователей - с бонусами и кэшбэком", - добавили в Минэнерго.
Напомним, в Астане запустили пилотный проект, который при помощи ИИ будет заранее выявлять места, где чаще всего происходят уличные преступления.
Недавно стало известно, что в Минобороны создадут новое подразделение, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта - Управление ИИ.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2269617-s-bonusami-i-keshbekom-novyy-sposob-peredachi-pokazaniy-gaza-vveli-v-treh-oblastyah-kazahstana/
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