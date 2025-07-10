Цифровая революция Казахстана: от электронного правительства до сверхдержавы ИИ

К 2025 году Казахстан стал региональным лидером цифровой трансформации — не только в сфере финтеха и экспорта IT-услуг, но и в предоставлении госуслуг, развитии искусственного интеллекта и расширении широкополосного доступа. Сегодня страна входит в десятку мировых лидеров по уровню цифровых государственных услуг и стремительно превращается в образец цифровой модернизации Евразии, передает BAQ.KZ.

От ресурсной экономики к цифровой готовности

Когда-то воспринимавшийся прежде всего как богатая природными ресурсами постсоветская экономика, Казахстан сегодня находится в авангарде цифровых преобразований в Центральной Азии. Стратегия страны вышла за рамки стимулирования финтех-бумa — она охватывает системную цифровизацию госуслуг, расширение инклюзивного широкополосного интернета, создание национальной экосистемы ИИ и международное сотрудничество в стартап-среде.

Вхождение Казахстана в мировую десятку по Индексу онлайн-услуг (Online Services Index, OSI) наряду с Южной Кореей, Эстонией и Данией стало ключевым достижением. Согласно Индексу развития электронного правительства ООН за 2024 год, Казахстан поднялся на четыре позиции, заняв 24-е место в мире, опередив такие крупные экономики, как Германия, Китай и Австралия. Среди стран СНГ Казахстан возглавил гонку цифрового управления.

Сегодня более 92% государственных услуг доступны в онлайн-формате. Граждане могут воспользоваться свыше 1200 электронными услугами через национальный портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, чья аудитория только за последний год выросла на 1,1 миллиона пользователей и достигла 11 миллионов активных пользователей. В первой половине 2025 года было оказано более 23 миллионов цифровых услуг, почти 45% из которых были получены через смартфоны — это подтверждает мобильную стратегию цифровизации Казахстана.

Цифровизация касается не только доступа, но и способов предоставления услуг и управления данными. Экосистема eGov стала неотъемлемой частью повседневной жизни: от регистрации бизнеса до получения медицинской помощи, продления документов или подачи юридических заявлений.

Платформа eGov Mobile постоянно совершенствуется: внедряется биометрическая идентификация, уведомления push-формата и интеграция с другими суперприложениями, включая Kaspi.kz, что все больше стирает границу между государственными и частными цифровыми экосистемами.

По состоянию на середину 2025 года на портале eGov.kz зарегистрировано более 14,7 миллиона пользователей, за последний год добавлено 215 тысяч новых аккаунтов — это свидетельствует о росте цифрового доверия и вовлечённости населения.

Экосистема Казахстана: стратегический скачок вперёд

В 2024 году Казахстан утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта — правовую и стратегическую основу, действующую до 2029 года. Документ закладывает базу для этичного внедрения ИИ, национальных стандартов и регуляторных механизмов. В настоящее время ведётся работа по преобразованию этой концепции в Национальную стратегию развития ИИ, целью которой станет интеграция ИИ в здравоохранение, образование, энергетику, госуправление и науку.

Ключевым элементом этой стратегии станет запуск самого мощного суперкомпьютера Центральной Азии, намеченный на июль 2025 года. Суперкластер ИИ разместится в сертифицированном Tier III дата-центре при Министерстве цифрового развития и будет интегрирован в национальную AI-платформу. Он станет доступен для университетов, стартапов и частных компаний, обеспечивая открытый, безопасный и локализованный доступ к вычислительным ресурсам.

Для поддержки этой инициативы правительство совместно с Парламентом разрабатывает проект закона об искусственном интеллекте. Закон будет регулировать отношения между государственными органами, физическими лицами и бизнесом в сфере разработки и применения технологий ИИ.

Кроме того, Казахстан создаёт Международный консультативный совет по вопросам ИИ при Президенте страны, который займётся формированием национальной политики и развитием международного сотрудничества. В состав Совета войдут ведущие мировые эксперты, исследователи и предприниматели.

Стартап-экосистема и кадры: создание нового рынка

Технологическая динамика Казахстана отражается и в стартап-среде. В 2024 году казахстанские стартапы привлекли свыше 250 миллионов долларов венчурных инвестиций — в три раза больше, чем годом ранее. Флагманский акселератор страны Astana Hub сегодня объединяет более 1300 стартапов из 28 стран, общий объем выручки которых составил 1,2 трлн тенге, а экспортная выручка превысила 140 млрд тенге.

Стартапы пользуются налоговыми льготами, упрощёнными визовыми процедурами и доступом к национальному и международному капиталу. Примечательно, что интерес проявляют крупнейшие мировые IT-компании: в 2025 году Telegram официально стал резидентом Astana Hub, что ознаменовало новую эру сотрудничества Казахстана с глобальными BigTech.

Казахстан уже может похвастаться растущим списком успешных стартапов, вышедших на мировые рынки, включая США, ОАЭ, Нидерланды, Великобританию, Германию и другие страны. Среди них — Alaqan, Codiplay, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour и ApartX. Особого внимания заслуживает Codiplay — EdTech-компания, работающая над повышением цифровой грамотности школьников с помощью передовых образовательных инструментов. Сейчас её стоимость оценивается в 100 миллионов долларов. Codiplay внедрена более чем в 450 школах по всему миру, включая Великобританию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Турцию и Азербайджан, и недавно начала масштабироваться по всей территории Казахстана.

Для расширения этой динамики Казахстан запускает международные тех-хабы в Саудовской Аравии, Сингапуре и США, создавая дополнительные мосты для экспорта IT-услуг и международного сотрудничества.

Стартап-экосистема Казахстана процветает благодаря активной поддержке государства, а также усилиям частных венчурных фондов и бизнес-ангелов. В 2025 году был создан Qazaqstan Venture Group — венчурный фонд объёмом 1 миллиард долларов, нацеленный на поддержку стартапов в сфере ИИ. Этот проект дополняет ранее созданный Astana Hub Ventures — фонд, поддерживающий стартапы не только из Казахстана и Центральной Азии, но и со всего мира. Эти амбициозные инвестиции призваны стимулировать инновации, запустить новую волну технологических стартапов и укрепить более широкую IT-экосистему страны, создавая фундамент для устойчивого экономического роста.

Цифровая революция меняет и рынок труда Казахстана. К 2024 году в стране насчитывается более 18 000 IT-компаний, где заняты 187 000 человек — рост числа рабочих мест составил 12% за год. Государственная программа Tech Orda нацелена на подготовку 20 000 новых IT-специалистов к 2029 году, предоставляя грантовое обучение в частных IT-школах.

Упор делается не только на обучение программистов, но и на развитие полного спектра цифровых профессий — от инженеров ИИ до аналитиков данных, продуктовых менеджеров и специалистов по кибербезопасности. Региональные IT-хабы, число которых достигло 18, играют ключевую роль в поиске и развитии талантов.

Вызовы остаются, но импульс нарастает

Несмотря на впечатляющие успехи, Казахстан все еще сталкивается со структурными вызовами: высокой концентрацией рынка в финтехе, недостаточной связностью сельских районов и ранней стадией готовности к ИИ. Однако агрессивная цифровая стратегия государства, институциональная согласованность и активное участие частного сектора указывают на устойчивую траекторию роста.

С приближением к полному охвату широкополосной связью, масштабированием AI-инфраструктуры и глобализацией стартап-экосистемы Казахстан не просто трансформируется — он формирует цифровое будущее Евразии.

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