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    Технологии

      Казахстанскую платформу для управления данными в госсекторе признали лучшей в мире

      Опубликовано:

      Ноутбук и планшет стоят на деревянном столе
      Ноутбук и планшет. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Казахстанский ситуационно-аналитический комплекс занял первое место в своей номинации на престижной международной премии WSIS Prizes 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на УДП.

      Церемония награждения прошла в Женеве. Награду вручила лично глава Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин.

      Отмечается, что это первая победа Казахстана на WSIS Prizes с 2013 года.

      "Эта победа - международное признание цифрового прогресса нашей страны. Казахстан демонстрирует высокий технологический потенциал и способен не просто идти в ногу с мировыми трендами, но и задавать их, предлагая значимые цифровые решения на глобальном уровне", - отметил руководитель ИТЦ УДП РК Даурен Нуралиев.

      Как уточняется на сайте УДП, ситуационно-аналитический комплекс представляет собой инновационную цифровую платформу, предназначенную для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе.

      Система функционирует в режиме реального времени, обеспечивая сбор, визуализацию и обработку информации, позволяя принимать стратегические решения и осуществлять контроль за ключевыми показателями деятельности государственных органов.

      Платформа охватывает более 500 индикаторов по различным направлениям социально-экономического развития в масштабе всей страны, включая 20 регионов.

      Разработчиком системы указан инженерно-технический центр Управления делами президента.

      Добавим, что WSIS Prizes - это международная премия, учрежденная Международным союзом электросвязи в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.

      Ее цель - выявление и продвижение лучших мировых практик, использующих информационно-коммуникационные технологии для достижения целей устойчивого развития.

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