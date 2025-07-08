Казахстанскую платформу для управления данными в госсекторе признали лучшей в мире
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Казахстанский ситуационно-аналитический комплекс занял первое место в своей номинации на престижной международной премии WSIS Prizes 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на УДП.
Церемония награждения прошла в Женеве. Награду вручила лично глава Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин.
Отмечается, что это первая победа Казахстана на WSIS Prizes с 2013 года.
"Эта победа - международное признание цифрового прогресса нашей страны. Казахстан демонстрирует высокий технологический потенциал и способен не просто идти в ногу с мировыми трендами, но и задавать их, предлагая значимые цифровые решения на глобальном уровне", - отметил руководитель ИТЦ УДП РК Даурен Нуралиев.
Как уточняется на сайте УДП, ситуационно-аналитический комплекс представляет собой инновационную цифровую платформу, предназначенную для анализа, мониторинга и оперативного управления данными в государственном секторе.
Система функционирует в режиме реального времени, обеспечивая сбор, визуализацию и обработку информации, позволяя принимать стратегические решения и осуществлять контроль за ключевыми показателями деятельности государственных органов.
Платформа охватывает более 500 индикаторов по различным направлениям социально-экономического развития в масштабе всей страны, включая 20 регионов.
Разработчиком системы указан инженерно-технический центр Управления делами президента.
Добавим, что WSIS Prizes - это международная премия, учрежденная Международным союзом электросвязи в рамках Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества.
Ее цель - выявление и продвижение лучших мировых практик, использующих информационно-коммуникационные технологии для достижения целей устойчивого развития.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2263050-kazahstanskuyu-platformu-dlya-upravleniya-dannymi-v-gossektore-priznali-luchshey-v-mire/
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