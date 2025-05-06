"Красные кнопки" установили на казахстанских таможенных постах: для кого и зачем они нужны

Систему «красной кнопки» внедрили на таможенных постах страны и в центрах таможенного оформления. С ее помощью казахстанцы могут сообщать о всех возникающих проблемах напрямую председателю комитета госдоходов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КГД МФ РК.

На официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК сообщили, что «красная кнопка» — это QR-код. Отсканировав его, граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут оставить свои обращения, указать проблемы и пожелания по улучшению оказания таможенных услуг. На заполнение формы уйдет несколько минут. Пользователь может остаться анонимным.

Инструмент разработан для оперативного реагирования на затруднения, возникающие при получении таможенных услуг, а также для исключения случаев некорректного поведения со стороны работников.

"Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования", - сообщили в ведомстве.

Всех, кто столкнулся с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, просят воспользоваться новой услугой.

Напомним, в апреле в приложении eGov Mobile запустили еще одну услугу - теперь выпускники зарубежных вузов смогут подтверждать диплом онлайн.

А в марте сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile.