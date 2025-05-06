Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Красные кнопки" установили на казахстанских таможенных постах: для кого и зачем они нужны

Опубликовано:

QR-код на телефоне
QR-код. Иллюстративное фото: dowell/Getty Images

Систему «красной кнопки» внедрили на таможенных постах страны и в центрах таможенного оформления. С ее помощью казахстанцы могут сообщать о всех возникающих проблемах напрямую председателю комитета госдоходов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на КГД МФ РК.

На официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК сообщили, что «красная кнопка» — это QR-код. Отсканировав его, граждане и участники внешнеэкономической деятельности могут оставить свои обращения, указать проблемы и пожелания по улучшению оказания таможенных услуг. На заполнение формы уйдет несколько минут. Пользователь может остаться анонимным.

Инструмент разработан для оперативного реагирования на затруднения, возникающие при получении таможенных услуг, а также для исключения случаев некорректного поведения со стороны работников.

"Мы стремимся к открытому и честному диалогу с гражданами и бизнес-сообществом. Каждое поступившее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и по каждому случаю будут приняты соответствующие меры реагирования", - сообщили в ведомстве.

Всех, кто столкнулся с препятствиями или неудовлетворительным обслуживанием, просят воспользоваться новой услугой.

Напомним, в апреле в приложении eGov Mobile запустили еще одну услугу - теперь выпускники зарубежных вузов смогут подтверждать диплом онлайн.

А в марте сообщалось, что казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн в мобильном приложении eGov Mobile.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2242431-krasnye-knopki-ustanovili-na-kazahstanskih-tamozhennyh-postah-dlya-kogo-i-zachem-oni-nuzhny/