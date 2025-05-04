Казахстанцы пожаловались на сбои в работе Telegram

Некоторые пользователи Telegram в Казахстане пожаловались на проблемы в работе приложения, а за последний час 51% жалоб поступали именно из нашей страны, передает NUR.KZ

По данным сайта Downdetector.su, пользователи из Казахстана массово жалуются на сбои в работе приложения Telegram. На момент публикации данного материала более 51% жалоб пользователей поступали именно из нашей страны.

Жалобы на работу Telegram. Инфографика: downdetector.su

Чаще всего жалобы поступают на сбой мобильного приложения, а также на работу оповещений, сбои сайта и личного кабинета.

При этом, по данным Downradar.ru, на сбои Telegram жалуются жители Астаны, Павлодарской. Карагандинской и Актюбинской областей.

Жалобы на работу Telegram. Скрин: downradar.ru

На прошлой неделе мы писали, что пользователи TikTok из Казахстана пожаловались на сбои в работе приложения, тогда 79% жалоб поступают именно из нашей страны.

До этого сбой в работе Telegram был зафиксирован в сентябре 2024 года, тогда на работу Telegram пожаловались в Казахстане и России. Наиболее частыми неполадками пользователи называли проблемы с оповещениями, сбои мобильного приложения и личного кабинета.

Также массовый сбой в работе Telegram наблюдался августе. Тогда на проблему жаловались россияне, казахстанцы и узбекистанцы.