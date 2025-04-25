Казахстанцев предупредили о технических работах на портале eGov: сайт будет недоступен

26 апреля на сайте eGov.kz запланированы технические работы, платформа несколько часов будет недоступна для пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".

В Telegram-канале "Электронного правительства" сообщили о проведении плановых технических работ. Сообщается, что они будут направлены на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы.

"Технические работы запланированы в период с 00:00 до 08:00 26 апреля 2025 года. Для предотвращения возможных неудобств рекомендуем заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ", - сказано в сообщении.

Разработчики также указали на то, что при наличии установленного приложения eGov Mobile с выпущенным ЭЦП и ранее использованными цифровыми документами, пользователь может воспользоваться ими в офлайн-режиме. Для этого достаточно перевести смартфон в авиарежим, открыть цифровые документы в приложении и предъявить QR-код на стойке регистрации.

Напомним, в начале этого месяца глава Минцифры Жаслан Мадиев рассказал, что eGov. построен на технологиях 2013 года и работает на пределе возможностей, поэтому возникают сложности с обновлениями, ограничен запуск новых функций, растет нагрузка на инфраструктуру, фиксируются случаи недоступности сервисов.

В январе текущего года мы писали, что сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь идет о сайтах с доменом gov.kz. Проблема начала наблюдаться сегодня, 24 января, около 12:00.

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что в связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдалась временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ".

Добавим также, что в тот же день казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета - после проблем с доступом на сайты госорганов у некоторых перестали работать соцсети.