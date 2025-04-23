Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На сбои в работе TikTok пожаловались казахстанцы

Опубликовано:

TikTok
TikTok. Көрнекі фото: NurPhoto/Getty Images

Пользователи TikTok из Казахстана пожаловались на сбои в работе приложения, а за последний час 79% жалоб поступают именно из нашей страны, передает NUR.KZ.

Подписчики Telegram-канала Almaty Today сегодня пожаловались на сбои в работе приложения TikTok. На вопрос от администратора группы о работе приложения многие отметили, что сегодня TikTok долго грузится, а у многих есть проблемы с просмотров видео или профилей.

По данным сайта Downdetector, за последние часы 79% жалоб на работу приложения поступило от пользователей из Казахстана.

Жалобы на работу TikTok
Жалобы на работу TikTok. Инфографика: https://downdetector.su

Отмечается, что пользователи жалуются на общий сбой в работе приложения. Казахстанцы пишут, что приложение "не работает с утра", "не грузит видео" и "не загружаются медиа".

В начале апреля глава Минцифры в кулуарах мажилиса объяснил, почему в работе TikTok в Казахстане возникают сбои, и стоит ли пользоваться VPN.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле 2024 года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok. Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".

В начале октября 2024 года на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Позже в Минцифры прокомментировали возможное ограничение соцсети - там пояснили, что мониторингом противоправного контента в интернете и ограничением доступа к нему занимается Министерство культуры и информации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2238546-na-sboi-v-rabote-tiktok-pozhalovalis-kazahstancy/