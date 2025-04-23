На сбои в работе TikTok пожаловались казахстанцы

Пользователи TikTok из Казахстана пожаловались на сбои в работе приложения, а за последний час 79% жалоб поступают именно из нашей страны, передает NUR.KZ.

Подписчики Telegram-канала Almaty Today сегодня пожаловались на сбои в работе приложения TikTok. На вопрос от администратора группы о работе приложения многие отметили, что сегодня TikTok долго грузится, а у многих есть проблемы с просмотров видео или профилей.

По данным сайта Downdetector, за последние часы 79% жалоб на работу приложения поступило от пользователей из Казахстана.

Жалобы на работу TikTok. Инфографика: https://downdetector.su

Отмечается, что пользователи жалуются на общий сбой в работе приложения. Казахстанцы пишут, что приложение "не работает с утра", "не грузит видео" и "не загружаются медиа".

В начале апреля глава Минцифры в кулуарах мажилиса объяснил, почему в работе TikTok в Казахстане возникают сбои, и стоит ли пользоваться VPN.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле 2024 года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok. Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".

В начале октября 2024 года на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Позже в Минцифры прокомментировали возможное ограничение соцсети - там пояснили, что мониторингом противоправного контента в интернете и ограничением доступа к нему занимается Министерство культуры и информации.