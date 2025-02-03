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Собственную систему координат создали в Казахстане

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Карта Казахстана
Карта Казахстана. Иллюстративное фото: JeanUrsula/Getty Images

Казахстан создал собственную геодезическую систему координат с сетью постоянно действующих референцных станций, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

Как сообщается в Telegram-канале Высшей аудиторской палаты, в стране реализован проект "Национальная инфраструктура пространственных данных". В ВАП объяснили, что проект "направлен на обеспечение самодостаточности республики в области геодезии и картографии".

"В ходе проведенного ранее госаудита эффективности управления земельными ресурсами, геодезии и картографии было установлено, что в Казахстане нет своей геодезической системы координат, что затрудняет создание единой цифровой картографической экосистемы.

На момент проверки в республике применялась система координат, высот, гравиметрических и спутниковых измерений, созданная еще в середине прошлого века. В наши дни она технически и морально устарела", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в промышленную эксплуатацию введена информсистема "Государственный геопортал Национальной инфраструктуры пространственных данных".

"Этот инструмент предоставляет госорганам и другим заинтересованным сторонам доступ к актуальным и точным пространственным данным, необходимым для эффективного управления территорией.

Наряду с этим, запущена современная государственная система координат QazTRF-23 и сеть постоянно действующих референцных станций (CORS). Созданная таким образом координатная система обеспечит высокое качество геодезических и картографических данных, а также станет основой для дальнейшего развития инфраструктуры пространственных данных РК", - рассказали в ВАП.

По информации аудиторов, благодаря внедрению QazTRF-23 существенно возрастет точность геодезических измерений.

Отметим, что согласно закону "О геодезии и картографии" в Казахстане, национальный картографо-геодезический фонд РК представляет собой совокупность геодезических, топографических, картографических, гидрографических, аэрокосмосъемочных, гравиметрических материалов и данных, полученных в результате осуществления геодезической и картографической деятельности и имеющих общегосударственное, межотраслевое, специальное и (или) отраслевое значение.

Добавим, что в 2023 году стало известно, во сколько обошлось составление новой карты Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2217408-sobstvennuyu-sistemu-koordinat-sozdali-v-kazahstane/