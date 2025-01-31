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Bloomberg: Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к DeepSeek

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Здание Пентагона
Пентагон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство обороны США заблокировало доступ к китайскому чат-боту DeepSeek с рабочих компьютеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне, Агентство оборонных информационных систем, которое отвечает за IT-сети Пентагона, приняло решение заблокировать доступ к китайскому чат-боту. При этом два чиновника, поделившихся информацией с журналистами, пожелали остаться анонимными.

"Этот шаг был предпринят после того, как представители министерства обороны выразили обеспокоенность тем, что сотрудники Пентагона используют этот чат-бот.

Политика конфиденциальности DeepSeek гласит, что компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и что она управляет этой информацией в соответствии с китайским законодательством", - говорится в материале.

Официально комментировать эту информацию в агентстве отказались. Однако, согласно данным переписки, полученной изданием, сотрудники Пентагона при попытке открыть чат-бот на своем компьютере теперь видят лишь надпись "Подключение заблокировано".

По словам собеседника издания, американские военные начали загружать более раннюю версию DeepSeek на свои рабочие компьютеры еще осенью 2024 года. В то время это не вызвало беспокойства у служб безопасности Министерства обороны, поскольку связь с Китаем тогда была неясна.

Между тем издание Axios, ссылаясь на решение главного административного должностного лица Палаты представителей (САО), пишет, что DeepSeek запретили использовать и американским конгрессменам.

"В настоящее время DeepSeek находится на рассмотрении САО и не имеет разрешения на официальное использование Палатой представителей", — говорится в письме, которое получили члены палаты.

В уведомлении говорится также, что "злоумышленники уже используют DeepSeek для доставки вредоносного ПО и заражения устройств". В целях безопасности сотрудникам Конгресса запрещено устанавливать DeepSeek на любые официальные телефоны, компьютеры и планшеты.

Напомним, на прошлой неделе китайский стартап DeepSeek запустил свой чатбот, похожий на популярный ChatGPT. Главное его достоинство, по словам разработчиков — гораздо меньшая стоимость оборудования и обучения по сравнению с конкурентами.

К понедельнику DeepSeek обогнал ChatGPT по количеству загрузок из магазина приложений Apple в США, Великобритании и самом Китае.

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После запуска акции компании Nvidia резко упали в цене — ведущий американский производитель полупроводников потерял более 500 млрд долларов рыночной стоимости.

Добавим, что пару дней назад в Белом доме заявили о начале расследования в отношении DeepSeek. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент Дональд Трамп воспринимает выпуск новых ИИ-моделей DeepSeek как вызов американским технологиям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2216796-bloomberg-pentagon-zablokiroval-svoim-sotrudnikam-dostup-k-deepseek/