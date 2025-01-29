Белый дом начал расследование в отношении нового китайского приложения DeepSeek
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Белый дом изучает новое китайское приложение DeepSeek из-за возможных угроз национальной безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Совет национальной безопасности США рассматривает риски, связанные с ИИ-разработками китайского стартапа DeepSeek. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент Дональд Трамп воспринимает выпуск новых ИИ-моделей DeepSeek как вызов американским технологиям. Однако он уверен, что США сохранят лидерство в этой сфере.
На прошлой неделе стартап из Ханчжоу представил DeepSeek-R1 — первую ИИ-модель с открытым исходным кодом, чьи показатели сравнимы с разработками OpenAI. Это событие вызвало волну обсуждений среди американских технологических компаний и инвесторов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2216120-belyy-dom-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-novogo-kitayskogo-prilozheniya-deepseek/