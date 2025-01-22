OpenAI, Oracle и Softbank создадут совместную компанию для развития ИИ
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Президент США Дональд Трамп объявил о создании совместного предприятия OpenAI, Oracle и Softbank для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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Новый проект под названием Stargate был представлен в Белом доме с участием Трампа, главы Softbank Масаеси Сона, CEO OpenAI Сэма Альтмана и соучредителя Oracle Ларри Эллисона.
Компании планируют вложить в Stargate начальные инвестиции в размере 100 млрд долларов, с перспективой увеличения финансирования до 500 млрд долларов в течение четырех лет.
Проект, по словам участников, будет реализован в форме независимой компании и станет крупнейшим в мире частным предприятием, ориентированным на развитие ИИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2214068-openai-oracle-i-softbank-sozdadut-sovmestnuyu-kompaniyu-dlya-razvitiya-ii/