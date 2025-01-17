Apple отключит одну из ключевых функций своей ИИ-платформы Apple Intelligence
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Apple отключит одну из ключевых функций своей ИИ-платформы Apple Intelligence из-за критики со стороны медиакомпаний, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.
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Менее чем через шесть месяцев после запуска платформы компания решила прекратить поддержку функции агрегации и обобщения новостных сообщений. Решение было принято после выпуска обновления программного обеспечения для разработчиков. Ранее британские СМИ критиковали Apple Intelligence за искажение содержания новостных материалов.
Вместе с отключением функции новостных сводок Apple планирует добавить предупреждение для пользователей, которые активировали уведомления сводок для других приложений. Сообщение будет предупреждать о том, что функция находится в стадии разработки и возможны ошибки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2212487-apple-otklyuchit-odnu-iz-klyuchevyh-funkciy-svoey-ii-platformy-apple-intelligence/