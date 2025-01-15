Британский премьер заявил о намерении использовать ИИ для модернизации госструктур

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении правительства использовать искусственный интеллект для стимулирования роста и модернизации государственных служб, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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В своей речи он подчеркнул, что ИИ обладает огромным потенциалом для повышения эффективности предоставления услуг и может быть использован на благо трудящихся.

Правительство представило план действий, направленный на развитие возможностей искусственного интеллекта. Инициатива поддержана ведущими технологическими компаниями, которые выделили на проекты 14 млн фунтов стерлингов и создали более 13 тысяч рабочих мест.