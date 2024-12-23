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OpenAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта o3

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Логотип OpenAI на экране смартфона
Логотип OpenAI. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI анонсировала новую модель искусственного интеллекта o3, способную вести диалог и рассуждать с человеком, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Новую группу моделей frontier составляют версии o3 и o3-mini. Хотя они пока не были представлены широкой публике, OpenAI открыла их для тестирования на безопасность.

"Мы рассматриваем это как начало следующего этапа развития ИИ, когда такие модели смогут выполнять все более сложные задачи, требующие глубоких рассуждений", — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

По сравнению с o1 и o1-mini, которые были выпущены в сентябре, o3 показала на 23 процентных пункта более высокий результат по внутренней шкале OpenAI SWE-Bench Verified и достигла рейтинга Codeforces 2727. Для сравнения, главный научный сотрудник OpenAI набрал 2665 баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2203611-openai-anonsirovala-novuyu-model-iskusstvennogo-intellekta-o3/

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