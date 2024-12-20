Журналисты призвали Apple отказаться от ИИ, который делает ошибки

Журналисты обратились к Apple с призывом отказаться от использования искусственного интеллекта после того, как система компании создала ложный заголовок, вводящий читателей в заблуждение, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Причиной обращения стала жалоба, поданная BBC. Инцидент связан с платформой Apple Intelligence, которая автоматически сгенерировала новость для собственной сводки новостей о подозреваемом в убийстве Луиджи Манджионе. Искусственный интеллект представил информацию так, будто BBC News опубликовала статью с утверждением, что Манджионе, обвиняемый в убийстве генерального директора медицинской страховой компании Брайана Томпсона, совершил самоубийство. На самом деле это не соответствовало действительности.

Организация "Репортеры без границ" обратилась к Apple с требованием прекратить использование подобных технологий. Представители компании пока не дали комментариев по этому поводу.

"Репортеры без границ" заявили, что подобные инциденты показывают, насколько генеративные ИИ-инструменты далеки от того, чтобы предоставлять достоверную информацию. Организация выразила обеспокоенность влиянием технологий на качество журналистики и доверие к СМИ.