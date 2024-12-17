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Экс-гендиректор Google заявил, что человечество должно контролировать развитие ИИ

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Девушка на фоне разноцветного экрана с компьютерными кодами
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: pexels.com

Экс-гендиректор Google Эрик Шмидт предупредил, что человечество должно контролировать развитие ИИ, чтобы не упустить момент, когда технологии начнут самосовершенствоваться, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Шмидт, проработавший десять лет на посту руководителя Google, заявил, что ИИ обладает огромным потенциалом, но его использование должно сохранять человеческое достоинство и базовые ценности.

Он отметил, что социальные сети уже изменили глобальный дух времени, а развитие ИИ откроет доступ к еще более мощным инструментам. По его словам, ИИ способен ускорить разработку новых изобретений, внедрение инноваций и создание лекарств. В то же время Шмидт подчеркнул, что нельзя игнорировать риски, связанные со злонамеренным использованием ИИ, включая разработку оружия и проведение кибератак.

Шмидт также отметил, что правительства недостаточно активно работают над регулированием ИИ на пути к созданию сверхразумных технологий. Однако он выразил уверенность, что государствам придется заняться этой проблемой, чтобы минимизировать угрозы и сохранить контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2201099-eks-gendirektor-google-zayavil-chto-chelovechestvo-dolzhno-kontrolirovat-razvitie-ii/

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