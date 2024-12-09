Гендиректор Google спрогнозировал замедление развития генеративного ИИ к 2025 году

Гендиректор Google Сундар Пичаи считает, что темпы развития генеративного искусственного интеллекта замедлятся в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По мнению Сундара Пичаи, отрасль достигла точки, после которой дальнейший прогресс требует значительных научных открытий.

С момента запуска ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года генеративный ИИ стремительно набирал популярность. Однако сегодня среда стала очень конкурентной и на рынок зашли крупные технологические компании Google и Meta.

Пичаи подчеркнул, что дальнейшие улучшения будут реализовываться сложнее. По его словам, добиваться быстрых результатов становится труднее. Компаниям понадобятся прорывные открытия для следующего этапа развития ИИ.

Он также отметил, что, хотя текущие модели постепенно совершенствуются, их прибыльность для корпоративных пользователей пока остается под вопросом, несмотря на огромные инвестиции в отрасль, которые, как прогнозируется, превысят триллион долларов в ближайшие годы.

Эти изменения указывают на зрелость рынка и необходимость новых научных подходов для дальнейшего развития технологий.